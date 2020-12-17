Главная Новости Власть Скончался Геннадий Кернес
17.12.2020  09:23   

Скончался Геннадий Кернес

Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Время прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Тэги:  кернес, умер, харьков
 
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