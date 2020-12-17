17.12.2020 09:29

Игорь Терехов: Мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.



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«Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.



Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы.



Пока могу сказать единственное - я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе.



Вечная память тебе, Геннадий Адольфович Кернес, ты ее заслужил своими редкой целеустремленностью и неутомим трудом на благо своего родного города», – написал Игорь Терехов в своем Фейсбуке.