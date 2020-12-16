16.12.2020 17:49
Кабмин выделяет 8 миллиардов гривен на помощь предпринимателям - Горсовет
Кабинет Министров Украины постановил выделить Министерству социальной политики 8,2 млрд грн для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантинных ограничений.
Кабмин выделяет 8 миллиардов гривен на помощь предпринимателям - Горсовет
В постановлении говорится, что средства направят из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, предусмотренных ст. 2 Закона Украины «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий». В частности, в этой статье сказано, что застрахованное лицо имеет право на получение единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн.
Напомним, что с 19 декабря по 28 февраля в Украине будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, в частности, запрещается: проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), организация досуга в заведениях общепита, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов и публичных событий; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос) с запретом расчетных операций после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до часу ночи. Подробнее - здесь
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