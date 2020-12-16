16.12.2020 17:49

Кабмин выделяет 8 миллиардов гривен на помощь предпринимателям - Горсовет

Кабинет Министров Украины постановил выделить Министерству социальной политики 8,2 млрд грн для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за карантинных ограничений.



Кабмин выделяет 8 миллиардов гривен на помощь предпринимателям - Горсовет



В постановлении говорится, что средства направят из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, предусмотренных ст. 2 Закона Украины «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий». В частности, в этой статье сказано, что застрахованное лицо имеет право на получение единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн.