15.12.2020 19:52

Депутаты горсовета обсуждают план работы на следующий год - Горсовет

Первые заседания постоянных комиссий Харьковского городского совета 8-го созыва прошли сегодня, 15 декабря, в Доме советов.



//city.kharkov.ua

Члены трех комиссий утвердили план работы на 2021 год.

Как сообщил председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Виктор Фесун, депутаты должны рассмотреть 22 программы, часть из которых постоянно действует, а другие - находятся на стадии пролонгации или приостановлены. По его словам, в первую очередь, внимание уделят приостановленным программам, чтобы выбрать приоритетные для реализации.

«Комиссия по вопросам ЖКХ - одна из ключевых. Многие вопросы нужно оперативно решать - по благоустройству дворов, ремонту подъездов, кровель и т. д. Мы проанализируем каждую программу и будем комплексно решать все вопросы», - отметил Виктор Фесун.

Председатель комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов Александр Котуков сообщил, что в январе депутаты заслушают отчет руководителей департаментов по международному сотрудничеству, по делам семьи, молодежи и спорта и выслушают предложения, которые позже учтут в городских программах. По его словам, заседания комиссии будут открытыми, и на них планируется приглашать экспертов, чтобы обсуждать разные мнения и находить лучшие решения.

«Многое сделано, но есть перспективы по организации и проведению спортивных и культурных мероприятий. У нас много деятелей искусства, будем их привлекать, проводить международные конкурсы, фестивали. Каждая проблема - это вызов, поэтому во время карантина есть шанс развивать внутренний туризм. Харьков - привлекательный город для туристов и будет еще более туристическим», - отметил Александр Котуков.