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15.12.2020  19:14   

Игорь Терехов: Назрел момент для реформирования жилищно-коммунального хозяйства - Facebook

Секретарь городского совета поделился в соцсети информацией об изменении в структуре управления ЖКХ.


//city.kharkov.ua
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в посте на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что в городе будет  введен новый принцип работы коммунального сектора.
 
"Харьков второй день сдает экзамен по борьбе с непогодой. Из-за ледяного дождя ситуация очень сложная. Город превратился в сплошной каток.   
 
Несмотря на то, что наши коммунальные службы работают круглосуточно, я недоволен тем, как убирается Харьков. 
 
Да, погодные условия сложные. Да, люди работают с огромной самоотдачей! 
 
Но, тем не менее, считаю, что в Харькове назрел момент для реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Для этого мы решили объединить два Департамента.  
 
В городе будет новый принцип работы коммунального сектора.
 
По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы это реализовать".
Тэги:  терехов, реформа жкх, харьков, погода, коммунальщики
 
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