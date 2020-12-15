15.12.2020 19:14

Игорь Терехов: Назрел момент для реформирования жилищно-коммунального хозяйства - Facebook

Секретарь городского совета поделился в соцсети информацией об изменении в структуре управления ЖКХ.



//city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в посте на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что в городе будет введен новый принцип работы коммунального сектора.

"Харьков второй день сдает экзамен по борьбе с непогодой. Из-за ледяного дождя ситуация очень сложная. Город превратился в сплошной каток.

Несмотря на то, что наши коммунальные службы работают круглосуточно, я недоволен тем, как убирается Харьков.

Да, погодные условия сложные. Да, люди работают с огромной самоотдачей!

Но, тем не менее, считаю, что в Харькове назрел момент для реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для этого мы решили объединить два Департамента.

В городе будет новый принцип работы коммунального сектора.

По крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы это реализовать".