На время новогодних корпоративов и праздники Кабмин определился с карантинными ограничениями

15.12.2020 13:56

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые ограничения.

В частности, в ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00, информируют на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Новые ограничения запрещают:

– проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

– проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

– прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.п., если в залах присутствует более чем один человек на 10 кв. метров;

– работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

– Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более чем одного лица на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

– пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

– самовольное решение покинуть место изоляции или обсервации;

– проведение массовых культурных мероприятий (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);

– работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

– перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество мест для сидения (кроме метро).

– проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

– размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

– работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители без правильно надетых средств индивидуальной защиты;

– пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

– деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

– посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

– посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

– проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);

– работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного лица на 20 квадратных метров;

– посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

– пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

– посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).