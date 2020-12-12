12.12.2020 08:15

Харьковский горсовет и посольство Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве - ХГС

Торжественный прием, посвященный Дню независимости Казахстана, состоялся сегодня, 11 декабря, в офисе Харьковского дипломатического клуба.



city.kharkov.ua

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Посольством Республики Казахстан в Украине. Подписи под документом поставили первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев.

Стороны договорились способствовать расширению долгосрочного сотрудничества в области торговли, предпринимательской деятельности, туризма, науки и технологий, содействовать участию предприятий городов в ярмарках, выставках и конференциях, обмениваться официальными делегациями и т. д.

Кроме того, Харьков и казахские города будут сотрудничать в области городского управления и планирования, осуществлять обмен опытом и информацией по этим вопросам, работать над реализацией совместных проектов и пр.

«Надеюсь, что братские связи между нашими народами будут и дальше укрепляться. Я считаю Украину одной из самых близких нам стран. Надеюсь, сегодняшние встречи, конференции станут началом крепких взаимоотношений, больших экономических достижений», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

«Уверен, что ваш визит открывает для нас дальнейшие совместные возможности. Между Украиной и Казахстаном с первых лет независимости подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, который успешно реализуется. А поскольку Харьков имеет большой экономический, научный, культурный и спортивный потенциал, подписанный меморандум даст нам возможность еще активнее сотрудничать в этих направлениях», - отметил Александр Новак.

Подводя итоги встречи, президент Харьковского дипломатического клуба, Почетный консул Казахстана в Харькове Эмин Наджафли пригласил всех представителей дипкорпуса, которые работают в Харькове, присоединяться к этим инициативам.

«Харьковский дипломатический клуб стал мощной платформой для международного сотрудничества в области экономики и гуманитарных направлений. Мы приветствуем любые инициативы, направленные на сотрудничество между странами», - подчеркнул Эмин Наджафли.