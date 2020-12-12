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12.12.2020  08:15   

Харьковский горсовет и посольство Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве - ХГС

Торжественный прием, посвященный Дню независимости Казахстана, состоялся сегодня, 11 декабря, в офисе Харьковского дипломатического клуба.


city.kharkov.ua
В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Посольством Республики Казахстан в Украине. Подписи под документом поставили первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак и Чрезвычайный  и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев.
 
Стороны договорились способствовать расширению долгосрочного сотрудничества в области торговли, предпринимательской деятельности, туризма, науки и технологий, содействовать участию предприятий городов в ярмарках, выставках и конференциях, обмениваться официальными делегациями и т. д.
 
Кроме того, Харьков и казахские города будут сотрудничать в области городского управления и планирования, осуществлять обмен опытом и информацией по этим вопросам, работать над реализацией совместных проектов и пр.
 
«Надеюсь, что братские связи между нашими народами будут и дальше укрепляться. Я считаю Украину одной из самых близких нам стран. Надеюсь, сегодняшние встречи, конференции станут началом крепких взаимоотношений, больших экономических достижений», - сказал Чрезвычайный  и Полномочный Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.
 
«Уверен, что ваш визит открывает для нас дальнейшие совместные возможности. Между Украиной и Казахстаном с первых лет независимости подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, который успешно реализуется. А поскольку Харьков имеет большой экономический, научный, культурный и спортивный потенциал, подписанный меморандум даст нам возможность еще активнее сотрудничать в этих направлениях», - отметил Александр Новак.
 
Подводя итоги встречи, президент Харьковского дипломатического клуба, Почетный консул Казахстана в Харькове Эмин Наджафли пригласил всех представителей дипкорпуса, которые работают в Харькове, присоединяться к этим инициативам.
 
«Харьковский дипломатический клуб стал мощной платформой для международного сотрудничества в области экономики и гуманитарных направлений. Мы приветствуем любые инициативы, направленные на сотрудничество между странами», - подчеркнул Эмин Наджафли.
Источник:   ХГС
 Тэги:  меморандум, клуб, посол, казахстан
 
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