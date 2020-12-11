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11.12.2020  19:45   

Игорь Терехов о Чернове: "Вы – руководитель с большой буквы всеукраинского уровня", - Facebook

Секретарь Харьковского горсовета выразил благодарность Сергею Чернову за многолетнюю работу на посту председателя Харьковского областного совета.


//city.kharkov.ua
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов разместил благодарственный пост бывшему председателю Харьковского облсовета на своей странице в Фейсбук.  
 
"Состоялась сессия нового VIII созыва Харьковского областного совета. 
 
Хочу отдельно выразить благодарность Сергею Ивановичу Чернову за многолетнюю титаническую работу и преданность Харьковщине на посту председателя Харьковского областного совета.  
 
Вы – руководитель с большой буквы всеукраинского уровня. 
 
С новоизбранным главой облсовета Артуром Товмасяном надеюсь на конструктивную совместную работу на благо развития Харькова и региона".
 
Тэги:  терехов, благодарность, харьков, чернов, облсовет
 
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