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11.12.2020  11:33   

Игорь Терехов - о должности председательствующего на первой сессии горсовета: Мы - первопроходцы

Опыт Харькова с ситуацией физического отсутствия городского головы на первой сессии городского совета может помочь урегулировать законодательство.


// city.kharkov.ua

Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Я не склонен анализировать сегодня «белые пятна», как вы говорите, украинского законодательства. Я хочу, чтобы вы понимали: от имени городского головы никто представление ни на одного человека не вносил. Вносил Харьковский городской голова, учитывая, что он находится за рубежом, путем электронной подписи, что тоже абсолютно законно», - сказал Терехов.

По его словам, горсовет не сделал «ни одного шага, который противоречил закону Украины».

Может, наоборот, нужно перевернуть ситуацию и все, что сегодня было сделано по закону" О местном самоуправлении ", всем другим законам Украины, на такой случай узаконить? Да, мы первопроходцы. Но мы не нарушили ничего!» - отметил Терехов.

«И я считаю, что на нашем примере нужно внести правки в законы, прописать очень четко ту же процедуру, которой мы пользуемся для того, чтобы, мало, какие моменты бывают в жизни», - добавил секретарь горсовета.






 

Тэги:  терехов, интервью, харьков, сессия, горсовет
 
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