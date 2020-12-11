11.12.2020 09:59

В выходные Рымарскую закроют для транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в субботу и воскресенье, 12-13 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и Некрасова.