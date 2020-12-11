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11.12.2020  09:59   

В выходные Рымарскую закроют для транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в субботу и воскресенье, 12-13 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и  Некрасова.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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