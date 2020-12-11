В выходные Рымарскую закроют для транспорта – ХГС

Движение транспорта по ул. Рымарской, в районе перекрестка с пер. Классическим, будет запрещено в субботу и воскресенье, 12-13 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ в этом районе.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим переулкам Классическому и Некрасова.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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