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11.12.2020  08:00   

Игорь Терехов: Мы – команда, и ответственность за город у нас общая

Во время вынужденного отсутствия в Харькове городского головы Геннадия Кернеса всю ответственность за управление городом взяла на себя его команда.


// city.kharkov.ua

Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, ситуация вполне управляемая, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в условиях пандемии.

«Естественно, что один человек не может управлять городом. Этим занимается целая команда, которая формировалась  более 10 лет, - профильные заместители, директора департаментов, главы районных администраций. И наша ответственность - общая. Мы четко понимаем, что делать, и сейчас я руковожу этой командой, пока наш мэр не вернется в город. Команда показала свою эффективность, и для харьковчан нынешняя ситуация остается вполне управляемой», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, интервью, харьков
 
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