Игорь Терехов: Мы – команда, и ответственность за город у нас общая

Во время вынужденного отсутствия в Харькове городского головы Геннадия Кернеса всю ответственность за управление городом взяла на себя его команда.
Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
По его словам, ситуация вполне управляемая, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в условиях пандемии.
«Естественно, что один человек не может управлять городом. Этим занимается целая команда, которая формировалась более 10 лет, - профильные заместители, директора департаментов, главы районных администраций. И наша ответственность - общая. Мы четко понимаем, что делать, и сейчас я руковожу этой командой, пока наш мэр не вернется в город. Команда показала свою эффективность, и для харьковчан нынешняя ситуация остается вполне управляемой», - подчеркнул Игорь Терехов.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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