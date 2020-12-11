11.12.2020 08:00

Игорь Терехов: Мы – команда, и ответственность за город у нас общая

Во время вынужденного отсутствия в Харькове городского головы Геннадия Кернеса всю ответственность за управление городом взяла на себя его команда.



// city.kharkov.ua

Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, ситуация вполне управляемая, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в условиях пандемии.



«Естественно, что один человек не может управлять городом. Этим занимается целая команда, которая формировалась более 10 лет, - профильные заместители, директора департаментов, главы районных администраций. И наша ответственность - общая. Мы четко понимаем, что делать, и сейчас я руковожу этой командой, пока наш мэр не вернется в город. Команда показала свою эффективность, и для харьковчан нынешняя ситуация остается вполне управляемой», - подчеркнул Игорь Терехов.