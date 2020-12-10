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10.12.2020  10:39   

Кто творит историю Службы судебной охраны в Харьковской области?

Судебный процесс - это платформа столкновения интересов различных сторон, где все участники стараются повлиять на решение судей. Нередко это происходит агрессивными методами. Во избежание и недопущения таких ситуаций в Украине был создан новый орган - Службу судебной охраны (ССО).


ТУ Службы судебной охраны в Харьковской области
Служба судебной охраны создана год назад Высшим советом правосудия.
 
Основной ее функцией стало обеспечение охраны и поддержания общественного порядка и безопасности всех участников судебного процесса, а также государственное обеспечение личной безопасности судей и членов их семей, работников суда.
 
Сейчас под опекой службы находится 466 судов, расположенных в 24 областях Украины.
Территориальное управление Службы судебной охраны у Харьковской области расположено по адресу: Площадь Героев Небесной Сотни, 36. Возглавляет его полковник ССО Андрей Марущенко. Сейчас штат управления укомплектован на 80%. Охранять систему правосудия пришли лучшие специалисты из разных силовых структур: Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины.
 
«Я видел цель, к которой надо стремиться, и мы к ней шли», - начальник Территориального управления Службы судебной охраны у Харьковской области Андрий Марущенко
 
Андрей Марущенко родиkся на Харьковщине. Окончил с отличием военное командное училище, кадровый офицер. Участник АТО, летом 2014 участвовал в освобождении Славянская от пророссийских террористов.
 
«В первые дни освобождения Красного Лимана и штурма Славянская, был развернут площадка, на которой сплотился штаб Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины. Было много раненых и погибших. Увидев все это, даже я, офицер, временно растерялся: «Что же делать? ..» Рядом были первые добровольцы. Они, как муравьи, облепили каждого раненого, и, когда пошел дождь, они держали плащ-палатки над ними. Военных медиков было 2-3, они не успевали обслуживать всех. Ребята помогали разрезать одежду, смотрели, что можно преподнести, как транспортировать раненых. Затем бойцов забирал вертолет. Эта сплоченность меня поразила, я очень горжусь, что был тогда с ними, - вспоминает полковник ССО Андрей Марущенко.-Первая кровь, первые раненые; когда пуля проходит насквозь и струйка крови бьет с человека, а все пытаются помочь - это останется на всю жизнь».
 
В 2019 году, с военной выслуге почти 31 год, офицер принял решение об освобождении по семейным обстоятельствам и вернулся с семьей жить в Харьков. Впоследствии получил предложение об участии в конкурсе на должность начальника Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области.
 
«Служба судебной охраны - структура новая, никто не знал, на что она способна и будет ли она вообще существовать. Но опыт работы в силовых структурах, руководство определенными подразделениями в мирное время и во время выполнения задач в зоне АТО давали мне уверенность в том, что на этом участке мы точно сможем выполнить задачи, поставленные перед нами. Я был уверен, что могу принести пользу», - рассказал полковник Службы судебной охраны Андрей Марущенко.
 
С образованием Территориального управления встал вопрос о подборе сотрудников службы охраны. Планово были объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей.
 
«Неуверенность была только в одном аспекте: удастся не ошибиться в людях, подобрать коллектив из сотрудников, которые будут профессионалами. Однако считаю, что за год работы мы достигли определенного успеха. Я знал, что надо делать видел цель, к которой надо стремиться, и мы шли вместе к ней», заметил полковник.
 
Сейчас Территориальное управление размещается в здании Харьковского апелляционного суда. В планах - получить собственные «квадратные метры», где можно было бы создать свой тренинговый центр для сотрудников ССО. Кроме того, в планах перенять международный опыт.
На сегодня, на Харьковщине находится 47 объектов правосудия, 24 из которых уже взяты под охрану службы. К 2022 году планируется перенять конвоирования от Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
 
«Глава службы Валерий Бондарь отметил, что для нас важно и желательно обеспечивать безопасность системы правосудия в комплексе: не только охрана зданий и общественного порядка на территории, а также обеспечение контроля за контингентом подсудимых, прибывающих в ССО, их охрана и так далее», - рассказал полковник ССО Андрей Марущенко.
 
 
«Мы все стояли у истоков формирования территориального управления, и каждый вложил собственно рациональное зерно в организации службы», - начальник отдела профессиональной подготовки и повышения квалификации подполковник ССО Сергей Щербаков.
 
Стрелковым подготовкой сотрудников службы занимается начальник отдела профессиональной подготовки и повышения квалификации подполковник Сергей Щербаков. Уроженец Конотопа, он - рекордсмен Государственной пограничной по стрельбе, многократный призер чемпионатов среди правоохранительных ведомств Украины. С двенадцати лет специализируется на стрельбе из пистолета. Двадцать семь лет отдал пограничной службе, участвовал в боевых действиях на Донбассе. В его семье все мужчины - военные. Отец был артиллеристом, брат - пограничником.
 
«В 2014 году я принимал участие в охране территориальной целостности Украины в районе Станицы Луганской», - рассказал подполковник ССО Щербаков. На Службу судебной охраны возлагает большие надежды, видя в ней мощный потенциал «Служба чистая коррупционными скандалами. Она создана на базе опыта офицеров, взяли с предыдущих мест службы лучше. Мы все стояли у истоков формирования территориального управления в прошлом году, и каждый вложил свою рациональное зерно в организации службы».
 
 
«Домедицинскую помощь должен уметь оказывать каждый», - начальник медицинской службы ТУ ССО в Харьковской области Наталья Шалаева.
 
Наталья Шалаевародом из Крыма. Образование получать решила на материковой Украине, поэтому после окончания школы поступила в Харьковский медицинский университет. Получив специальность терапевта, переехала вместе с семьей в Днепр, где работала врачом дневного стационара.
С началом российской агрессии в Донбассе, женщина решила помогать военным. В воинской части 3024 Национальной гвардии Украины (г. Павлоград) Наталья стала начальником медслужбы. Проходила специальные курсы для начальников медслужб и санинструкторов в Киеве, Днепре и Золочеве.
 
«Обычным врачом я всегда могла быть. Когда началась война, я почувствовала, что мне помогать украинским военным, - вспоминает крымчанка. - Хотя в АТО ни была, потому что наша часть выполняла обязанности в сфере охраны важных государственных объектов, но мой уже приобретенный опыт врача пригодился для бойцов воинской части, там были».
 
Затем мужчины Натали, также военного, перевели на службу в Харьков, и женщина возвращается жить к такому знакомого со студенческих лет города. Теперь она возглавляет медицинскую службу ТУ ССО в Харьковской области. Имея немалый опыт, «врач в погонах» учит сотрудников управления предоставлять домедицинскую помощь, чтобы они могли помочь участнику судебного процесса, если ему внезапно становится плохо, продержаться до приезда врачей скорой.
 
«Домедицинскую помощь должен уметь оказывать каждый - это элементарные вещи, которые пригодятся абсолютно везде. Главное, чтобы человек не боялся и правильно выполняла этапы оказания помощи, - говорит медик. - Во время учебы, мы предоставляем возможность нашим сотрудникам работать с манекенами. Это облегчает восприятие представленной информации, кроме того, участники тренинга могут собственноручно отработать все манипуляции».
 
Сейчас Наталья - капитан службы ССО Женщина с улыбкой говорит о ношении погон, и отмечает, что для нее это не главное. Потому как прежде всего она и остается врачом, который давал клятву Гиппократа.
 
«ССО - нива, где все свои приобретенные навыки и умения можно реализовать», - заместитель начальника отдела по работе с персоналом Дмитрий Мудрый
 
Тридцатиоднолетний Дмитрий Мудрый в Службу судебной охраны пришел с Национальной полиции. Имеет стаж работы 13 лет. От знакомых узнал, что создается новый орган и подал заявление на конкурс. 
 
«Мне было интересно попробовать себя в чем-то новом, работать ради развития, положительного результата. Еще год тому кандидатов на должности приходило гораздо меньше. Сейчас могу констатировать, что все больше людей изъявляют желание вступить к нам на службу», - рассказывает Дмитрий.
 
Мужчина много лет работает в кадровом отделе, поэтому признается, что больше всего ему нравится работать с людьми.
 
«Служба судебной охраны - совершенно новый орган, который только начинает свою развитие. Поэтому тот, кто стоит у ее истоков, имеет эксклюзивный шанс - присоединиться к развитию этой службы, усилить ее значимость для украинского общества, ведь к нам пришли люди из разных силовых структур. К нам пришли люди большим багажом опыта. Вот это - та нива, где все свои приобретенные навыки и умения они могут реализовать. Наш штат, по сравнению с прошлым годом, увеличился вполовину и это говорит о том, что людям мы интересны», - констатирует заместитель начальника отдела по работе с персоналом Дмитрий Мудрый.
 
По словам мужчины, основным критерием успешности подобных организаций - является уровень доверия населения. Служба судебной охраны обеспечивает общественный порядок в зданиях правосудия, насампередпоциновуетьсясуспильству. И именно здесь ССО должен завоевывать доверие людей.
 
Сегодня сотрудники службы для поддержки общественного порядка в зданиях Фемиды обеспечены всем необходимым: формой, специальными автомобилями, оружием, спецсредствами, радиостанциями, камерами фиксации правонарушений и тому подобное. Особое внимание уделяется карантинным мерам по предупреждению COVID - 19: проверяется температурный скрининг работникам и посетителям суда и наличие защитных масок. Предупреждаются случаи проноса запрещенных предметов в судебные зал.
 
Сотрудники службы постоянно проводят совместные тактико-специальные занятия с Национальной Полицией, Национальной гвардией Украины и чрезвычайников. Они моделируют кризисные ситуации и учатся решать их. Весомую поддержку Территориальное управление имеет благодаря сотрудничеству с Государственной судебной администрацией Украины и органами самоуправления.

 

Источник:   ТУ ССО
 Тэги:  ссо, служба судебной охраны, харьков, суд, мудрый, марущенко, шелаева, щербаков
 
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