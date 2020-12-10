10.12.2020 10:39

Кто творит историю Службы судебной охраны в Харьковской области?

Судебный процесс - это платформа столкновения интересов различных сторон, где все участники стараются повлиять на решение судей. Нередко это происходит агрессивными методами. Во избежание и недопущения таких ситуаций в Украине был создан новый орган - Службу судебной охраны (ССО).



ТУ Службы судебной охраны в Харьковской области

Служба судебной охраны создана год назад Высшим советом правосудия.

Основной ее функцией стало обеспечение охраны и поддержания общественного порядка и безопасности всех участников судебного процесса, а также государственное обеспечение личной безопасности судей и членов их семей, работников суда.

Сейчас под опекой службы находится 466 судов, расположенных в 24 областях Украины.

Территориальное управление Службы судебной охраны у Харьковской области расположено по адресу: Площадь Героев Небесной Сотни, 36. Возглавляет его полковник ССО Андрей Марущенко. Сейчас штат управления укомплектован на 80%. Охранять систему правосудия пришли лучшие специалисты из разных силовых структур: Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины.

«Я видел цель, к которой надо стремиться, и мы к ней шли», - начальник Территориального управления Службы судебной охраны у Харьковской области Андрий Марущенко

Андрей Марущенко родиkся на Харьковщине. Окончил с отличием военное командное училище, кадровый офицер. Участник АТО, летом 2014 участвовал в освобождении Славянская от пророссийских террористов.