Кто творит историю Службы судебной охраны в Харьковской области?

Стрелковым подготовкой сотрудников службы занимается начальник отдела профессиональной подготовки и повышения квалификации подполковник Сергей Щербаков. Уроженец Конотопа, он - рекордсмен Государственной пограничной по стрельбе, многократный призер чемпионатов среди правоохранительных ведомств Украины. С двенадцати лет специализируется на стрельбе из пистолета. Двадцать семь лет отдал пограничной службе, участвовал в боевых действиях на Донбассе. В его семье все мужчины - военные. Отец был артиллеристом, брат - пограничником.
Наталья Шалаевародом из Крыма. Образование получать решила на материковой Украине, поэтому после окончания школы поступила в Харьковский медицинский университет. Получив специальность терапевта, переехала вместе с семьей в Днепр, где работала врачом дневного стационара.
С началом российской агрессии в Донбассе, женщина решила помогать военным. В воинской части 3024 Национальной гвардии Украины (г. Павлоград) Наталья стала начальником медслужбы. Проходила специальные курсы для начальников медслужб и санинструкторов в Киеве, Днепре и Золочеве.
«Обычным врачом я всегда могла быть. Когда началась война, я почувствовала, что мне помогать украинским военным, - вспоминает крымчанка. - Хотя в АТО ни была, потому что наша часть выполняла обязанности в сфере охраны важных государственных объектов, но мой уже приобретенный опыт врача пригодился для бойцов воинской части, там были».
Затем мужчины Натали, также военного, перевели на службу в Харьков, и женщина возвращается жить к такому знакомого со студенческих лет города. Теперь она возглавляет медицинскую службу ТУ ССО в Харьковской области. Имея немалый опыт, «врач в погонах» учит сотрудников управления предоставлять домедицинскую помощь, чтобы они могли помочь участнику судебного процесса, если ему внезапно становится плохо, продержаться до приезда врачей скорой.
«Домедицинскую помощь должен уметь оказывать каждый - это элементарные вещи, которые пригодятся абсолютно везде. Главное, чтобы человек не боялся и правильно выполняла этапы оказания помощи, - говорит медик. - Во время учебы, мы предоставляем возможность нашим сотрудникам работать с манекенами. Это облегчает восприятие представленной информации, кроме того, участники тренинга могут собственноручно отработать все манипуляции».
Сейчас Наталья - капитан службы ССО Женщина с улыбкой говорит о ношении погон, и отмечает, что для нее это не главное. Потому как прежде всего она и остается врачом, который давал клятву Гиппократа.
«ССО - нива, где все свои приобретенные навыки и умения можно реализовать», - заместитель начальника отдела по работе с персоналом Дмитрий Мудрый
Тридцатиоднолетний Дмитрий Мудрый в Службу судебной охраны пришел с Национальной полиции. Имеет стаж работы 13 лет. От знакомых узнал, что создается новый орган и подал заявление на конкурс.
«Мне было интересно попробовать себя в чем-то новом, работать ради развития, положительного результата. Еще год тому кандидатов на должности приходило гораздо меньше. Сейчас могу констатировать, что все больше людей изъявляют желание вступить к нам на службу», - рассказывает Дмитрий.
Мужчина много лет работает в кадровом отделе, поэтому признается, что больше всего ему нравится работать с людьми.
«Служба судебной охраны - совершенно новый орган, который только начинает свою развитие. Поэтому тот, кто стоит у ее истоков, имеет эксклюзивный шанс - присоединиться к развитию этой службы, усилить ее значимость для украинского общества, ведь к нам пришли люди из разных силовых структур. К нам пришли люди большим багажом опыта. Вот это - та нива, где все свои приобретенные навыки и умения они могут реализовать. Наш штат, по сравнению с прошлым годом, увеличился вполовину и это говорит о том, что людям мы интересны», - констатирует заместитель начальника отдела по работе с персоналом Дмитрий Мудрый.
По словам мужчины, основным критерием успешности подобных организаций - является уровень доверия населения. Служба судебной охраны обеспечивает общественный порядок в зданиях правосудия, насампередпоциновуетьсясуспильству. И именно здесь ССО должен завоевывать доверие людей.
Сегодня сотрудники службы для поддержки общественного порядка в зданиях Фемиды обеспечены всем необходимым: формой, специальными автомобилями, оружием, спецсредствами, радиостанциями, камерами фиксации правонарушений и тому подобное. Особое внимание уделяется карантинным мерам по предупреждению COVID - 19: проверяется температурный скрининг работникам и посетителям суда и наличие защитных масок. Предупреждаются случаи проноса запрещенных предметов в судебные зал.
Сотрудники службы постоянно проводят совместные тактико-специальные занятия с Национальной Полицией, Национальной гвардией Украины и чрезвычайников. Они моделируют кризисные ситуации и учатся решать их. Весомую поддержку Территориальное управление имеет благодаря сотрудничеству с Государственной судебной администрацией Украины и органами самоуправления.