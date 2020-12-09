Главная Новости Власть Игорь Терехов поблагодарил всех, кто поддержали его кандидатуру на должность секретаря Харьковского городского совета
09.12.2020  18:24   

Игорь Терехов поблагодарил всех, кто поддержали его кандидатуру на должность секретаря Харьковского городского совета

Об этом он написал на своей официальной странице в Фейсбук.


facebook.com/ihor.terekhov

Новоизбранный секретарь Харьковского горсовета  Игорь Терехов в своем посте подчеркнул, что новому депутатскому корпусу следует работать во благо развития нашего любимого города Харькова:

Я благодарен абсолютно всем депутатам, которые поддержали мою кандидатуру на должность секретаря Харьковского городского совета. Считаю, что у нас с вами будет конструктивная работа, направленная на развитие города Харькова. 
 
2020-й год стал годом испытаний для каждого города планеты. Мы убедились, что даже страны с развитой экономикой и медициной не смогли справиться с пандемией. Конечно, и Украина, и в целом город Харьков тяжело справляются с этим испытанием. Поэтому, считаю, что в Харькове мы должны уделять еще больше внимания системе здравохранения - это здоровье и жизни людей. Медицина в Харькове должна развиваться по-новому. 
 
Еще один вектор нашей стратегии, который мы воплощаем и будем воплощать, по инициативе нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса, - развитие жилищно-коммунального хозяйства. 
 
За эти 10 лет нам удалось многое сделать. Теперь направить силы мы намерены спальным районам Харькова. Люди хотят видеть свои дворы благоустроенными, подъезды - чистыми, а дома - с теплом и водой. Наши достижения за 10 лет, как говорит Геннадий Адольфович, стали возможными, прежде всего, потому, что мы не использовали эту трибуну для политиканства. И я призываю весь новоизбранный депутатский корпус Харьковского городского совета к конструктивной работе. 
 
Наша с вами основная задача - это городское хозяйство, это развитие города Харькова, и самое важное, это забота о наших людях, которые доверили каждому из вас представлять их интересы здесь, в этом зале. Уверен, мы вместе сможем очень многое сделать. 
Давайте работать во благо развития нашего любимого города Харькова. 
 
Спасибо за доверие!
Тэги:  игорь терехов, секретарь горсовета, харьков, сессия
 
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