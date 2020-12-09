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09.12.2020  14:24   

В горсовете созданы новые департаменты и управления - ХГС

В структуру исполнительных органов Харьковского городского совета внесены изменения.


city.kharkov.ua
Соответствующее решение приняли сегодня, 9 декабря, на сессии горсовета, на которой утверждена структура исплнительных органов горсовета.
 
Так, Департамент коммунального хозяйства и Департамент жилищного хозяйства были реорганизованы путем слияния в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. В его составе созданы управление коммунального хозяйства, управление жилищного хозяйства и управление учета и распределения жилой площади.
 
Кроме того, был создан Департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города в составе управления инженерной инфраструктуры и управления экологии и благоустройства.
Тэги:  горсовет, харьков, департаменты
 
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