09.12.2020 14:24

В горсовете созданы новые департаменты и управления - ХГС

В структуру исполнительных органов Харьковского городского совета внесены изменения.



city.kharkov.ua

Соответствующее решение приняли сегодня, 9 декабря, на сессии горсовета, на которой утверждена структура исплнительных органов горсовета.

Так, Департамент коммунального хозяйства и Департамент жилищного хозяйства были реорганизованы путем слияния в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. В его составе созданы управление коммунального хозяйства, управление жилищного хозяйства и управление учета и распределения жилой площади.

Кроме того, был создан Департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города в составе управления инженерной инфраструктуры и управления экологии и благоустройства.