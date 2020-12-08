08.12.2020 16:12

Игорь Терехов анонсировал создание Клуба юных политиков - Фейсбук

8 декабря первый вице-мэр Харьков Игорь Терехов провел zoom-конференцию с лидерами ученического самоуправления, школьных волонтерских и миротворческих организаций города Харькова.



facebook.com/ihor.terekhov

Об этом на своей официальной Фейсбук-странице он опубликовал пост

"Харьков - город амбициозной и целеустремлённой молодёжи. И это безумно радует.

Приятно, что молодежь интересуется Харьковом, а также проектами, направленными на развитие мегаполиса. И, что самое важное, работой органов местного самоуправления.

Отрадно, что школьники хотят вносить и свою лепту в развитие нашего родного Харькова. Все идеи и предложения достойны внимания.

Поэтому, считаю целесообразным, для таких смелых ребят, которые горят нашим городом, создать при Харьковском городском совете Клуб молодого политика.

Ребята, вы - будущее Харькова"