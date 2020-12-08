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08.12.2020  16:12   

Игорь Терехов анонсировал создание Клуба юных политиков - Фейсбук

8 декабря первый вице-мэр Харьков Игорь Терехов провел zoom-конференцию с лидерами ученического самоуправления, школьных волонтерских и миротворческих организаций города Харькова.


facebook.com/ihor.terekhov
Об этом на своей официальной Фейсбук-странице он опубликовал пост:
 
"Харьков - город амбициозной и целеустремлённой молодёжи. И это безумно радует. 
 
Приятно, что молодежь интересуется Харьковом, а также проектами, направленными на развитие мегаполиса. И, что самое важное, работой органов местного самоуправления. 
 
Отрадно, что школьники  хотят  вносить и свою лепту в развитие нашего родного Харькова. Все идеи и предложения достойны внимания. 
 
Поэтому, считаю целесообразным, для таких смелых ребят, которые горят нашим городом, создать при Харьковском городском совете Клуб молодого политика. 
 
Ребята, вы - будущее Харькова"
 
Тэги:  терехов, харьков, клуб юного политика, zoom-конференция, самоуправление
 
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