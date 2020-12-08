08.12.2020 15:37

Разрешить полиции выборочно останавливать автомобили для выявления нетрезвых водителей предложили в Раде - Vesti.ua

Народные депутаты намерены разрешить полицейским выборочно останавливать автомобили для обнаружения нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский



Фото из открытых источников

Верховная Рада намерена разрешить полиции выборочно останавливать автомобили для выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передают Vesti.ua

"Озадачились безопасностью дорожного движения и в парламенте. Особенное внимание – нетрезвым водителям", – сказал Монастырский.

По его словам, решать проблему планируют за счет так называемых профилактических выборочных остановок транспортных средств.

"Этот пункт уже прошел комитет, хотя и вызвал бурную дискуссию. Он же, явно, вызовет дискуссию и в зале. Это очень сложный выбор. Во-первых, парламент уже не раз усиливал ответственность за это правонарушение. Но мы видим, что это не является определяющим. Люди все равно ездят нетрезвые", – добавил глава комитета.

Монастырский отметил, что будет много вопросов от общественности и много претензий от водителей. Но также нужно понимать, что "на другой чаше весов – человеческие жизни".