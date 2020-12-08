Завтра состоится сессия Харьковского городского совета – ХГС

Первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва состоится завтра, 9 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Сессия пройдет в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области.
На повестке дня - восемь вопросов и «Разное».
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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