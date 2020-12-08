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08.12.2020  11:03   

Завтра состоится сессия Харьковского городского совета – ХГС

Первая сессия Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIIІ созыва состоится завтра, 9 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Сессия пройдет в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области.

На повестке дня - восемь вопросов и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.
Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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