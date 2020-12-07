07.12.2020 19:10

"За кульки - штраф" - в Раде предложили запретить оборот пластиковых пакетов

Экологический комитет рекомендует Верховной Раде запретить оборот пластиковых пакетов. Такое решение нардепы приняли сегодня, поддержав законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов".



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Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Только что депутаты парламентского комитета поддержали законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов" для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной радой в целом", - написал министр.

Законопроект предлагает запретить:

сверхлегкие пластиковые пакеты;

легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;

оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

"Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен", - сообщил глава Минприроды.