День местного самоуправления: лауреатам вручили премии городского совета (ХГС)

07.12.2020 15:49

Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета прошла сегодня, 7 декабря 2020 года, в День местного самоуправления.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех собравшихся поздравил его заместитель - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

«День работников органов местного самоуправления - это праздник тех, кто ежедневно работает ради процветания города, ради того, чтобы он выглядел красиво, современно и по-европейски. Это праздник тех, кто занимается проблемами горожан, делает их жизнь более комфортной и лучше. Это праздник тех, кто обеспечивает предоставление социальных гарантий и помощи тем, кто попал в нелегкие жизненные ситуации. Ваш упорный труд, высокий профессионализм и компетентность являются очень важными для развития нашего города, нашей территориальной громады. Уверен, что вам хватит сил и выдержки для преодоления всех трудностей в этом нелегком деле», - сказал вице-мэр.

Михаил Фатеев поблагодарил всех работников органов местного самоуправления за добросовестный и самоотверженный труд на благо развития города, а также пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

В этом году городской совет присудил премии в 10 номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка», «Журналистика и средства массовой информации» .

Лауреатами премии стали 29 человек - работники коммунальных предприятий, врачи, социальные работники, журналисты, преподаватели, волонтеры, председатели уличных комитетов, дворники и др.

Также за добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю Дня местного самоуправления работники департаментов горсовета и районных администраций города были награждены Почетными грамотами Харьковского городского совета, Почетными грамотами исполнительного комитета горсовета и Благодарностями городского головы.

Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета была основана в 2009 году и присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления. За это время ее присудили около 350 харьковчанам.

Справка. День местного самоуправления - профессиональный праздник всех, кто работает в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. Отмечается ежегодно 7 декабря, именно в этот день в 1990 году Верховная Рада приняла Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении».