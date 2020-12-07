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07.12.2020  13:51   

Справки о месте жительства и составе семьи можно получить онлайн – Горсовет

Информацию о месте жительства и составе семьи можно получить через Портал электронных сервисов города Харькова.


// city.kharkov.ua

Эта услуга стала доступна онлайн благодаря проекту «Убить справку», который реализуется совместными усилиями Дома недвижимости и Департамента регистрации, отметили в Департаменте цифровой трансформации.

Для получения справки в электронном формате нужно зайти на сайт «Портал электронных сервисов города Харькова», пройти авторизацию, выбрать необходимую услугу, внести данные в обязательные для заполнения поля и сразу получить сформированную справку. Этот документ имеет полную юридическую силу, так же, как и бумажная справка с мокрой печатью. В случае необходимости ее можно распечатать.

В департаменте отметили, что сегодня в городе 83% справок о месте жительства и составе семьи формируется онлайн. Кроме получения этой справки, на портале доступно более 15 услуг.

Напомним, Дом недвижимости (пл. Павловская, 4) - первый специализированный центр в Украине, где можно решить широкий спектр вопросов в сфере недвижимости и регистрации бизнеса. Цель работы Дома недвижимости - обеспечить человеку максимум услуг и сервисов в сфере недвижимости в едином пространстве, в основу которого заложены прозрачность и понятность процедур.

Источник:   ХГС
 Тэги:  админуслуги, онлайн, портал электронных сервисов, бти, харьков
 
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