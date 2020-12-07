Справки о месте жительства и составе семьи можно получить онлайн – Горсовет

Информацию о месте жительства и составе семьи можно получить через Портал электронных сервисов города Харькова.
Эта услуга стала доступна онлайн благодаря проекту «Убить справку», который реализуется совместными усилиями Дома недвижимости и Департамента регистрации, отметили в Департаменте цифровой трансформации.
Напомним, Дом недвижимости (пл. Павловская, 4) - первый специализированный центр в Украине, где можно решить широкий спектр вопросов в сфере недвижимости и регистрации бизнеса. Цель работы Дома недвижимости - обеспечить человеку максимум услуг и сервисов в сфере недвижимости в едином пространстве, в основу которого заложены прозрачность и понятность процедур.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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