Президент ответил на петицию о закрытии Коксохима

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию харьковчан, о закрытии или ограниении работы ряда предприятий, которые находятся в черте города и наносят вред окружающей среде, набравшую более 25 тысяч подписей.
В своем ответе президент отметил, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха субъектами хозяйствования, которые указаны в тексте петиции.
В ходе проверок было установлено, что ООО «Харьковский лакокрасочный завод «ФАРБОСС» не осуществляет производственную деятельность, а ООО «Завод Эластомер» предоставлено обязательное к исполнению предписание для устранения нарушений, которые были обнаружены.
«Учитывая указанное я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмигаля с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства», – резюмировал Зеленский.
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