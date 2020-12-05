05.12.2020 18:15

Президент ответил на петицию о закрытии Коксохима

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию харьковчан, о закрытии или ограниении работы ряда предприятий, которые находятся в черте города и наносят вред окружающей среде, набравшую более 25 тысяч подписей.



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В своем ответе президент отметил, Государственная экологическая инспекция в Харьковской области провела внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха субъектами хозяйствования, которые указаны в тексте петиции.



В ходе проверок было установлено, что ООО «Харьковский лакокрасочный завод «ФАРБОСС» не осуществляет производственную деятельность, а ООО «Завод Эластомер» предоставлено обязательное к исполнению предписание для устранения нарушений, которые были обнаружены.



«Учитывая указанное я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмигаля с предложением совместно с местными органами исполнительной власти принять меры для усиления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования природоохранного законодательства», – резюмировал Зеленский.