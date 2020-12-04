04.12.2020 18:23

Игорь Терехов: Город поддержит заболевших коронавирусом, а также предпринимателей

Городская власть окажет поддержку некоторым категориям граждан, пострадавшим от коронавируса, пандемии и ее экономических последствий.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 4 декабря 2020 года, после всеукраинского селектора, посвященного вопросам борьбы с COVID-19, сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в связи с возможным локдауном.

«Решение таково, что частично эта поддержка будет оказана государством, частично - за счет средств городского бюджета. Будем его выполнять. И посмотрим, какие еще льготы сможем ввести на местном уровне, чтобы облегчить жизнь предпринимателям во время локдауна, который планируется на первую половину января следующего года», - отметил Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр сообщил, что город окажет единоразовую материальную поддержку работникам коммунальной сферы, которые имеют повышенные риски заболеть коронавирусом, если они все-таки подхватят COVID-19.

«На прошедшей сессии горсовета мы выделили деньги на материальную помощь тем, кто работает в коммунальной сфере, - это врачи, учителя, работники транспортной сферы. Если кто-то из них заболеет, то получит от 5 до 10 тыс. грн в зависимости от степени сложности болезни», - отметил Игорь Терехов.