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04.12.2020  10:44   

Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в период ужесточения карантина

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря.


Фото: EPA
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт в стране в период ужесточенного карантина будет работать.
 
По словам премьера, в декабре этого года правительство не планирует вводить дополнительные ограничения и в частности локдаун из-за пандемии коронавируса.
 
"Мы можем прогнозировать, что медицинская система выдержит и сегодня глава Минздрава об этом сообщал", - рассказал Шмыгаль.
 
Он отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом вопрос о введении карантина будет вновь подыматься правительством в начале января 2021 года. При этом какие именно будут введены ограничения станет известно на заседании правительства в среду, 9 декабря.
 
"Будет ли работать транспорт? Да - будет. И авиасообщение, и железная дорога, и городской транспорт закрываться не будет даже при введении более жестких карантинных ограничений", - подытожил он.
Источник:   NEWSONE
 Тэги:  карантин, локдаун, коронавирус, шмыгаль
 
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