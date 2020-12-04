04.12.2020 10:44

Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в период ужесточения карантина

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в пятницу, 4 декабря.



Фото: EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общественный транспорт в стране в период ужесточенного карантина будет работать.

По словам премьера, в декабре этого года правительство не планирует вводить дополнительные ограничения и в частности локдаун из-за пандемии коронавируса.

"Мы можем прогнозировать, что медицинская система выдержит и сегодня глава Минздрава об этом сообщал", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом вопрос о введении карантина будет вновь подыматься правительством в начале января 2021 года. При этом какие именно будут введены ограничения станет известно на заседании правительства в среду, 9 декабря.

"Будет ли работать транспорт? Да - будет. И авиасообщение, и железная дорога, и городской транспорт закрываться не будет даже при введении более жестких карантинных ограничений", - подытожил он.