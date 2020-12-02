02.12.2020 13:33

В Харькове приняли бюджет на 2021 год (Горсовет)

Харьковский городской совет на сессии 2 декабря одобрил проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.



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По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, общий объем доходов бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов) рассчитан в размере 15,6 млрд грн.

В проекте решения также были учтены образовательная субвенция из госбюджета в размере 2,074 млрд грн, дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения - 299,2 млн грн, а также субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена - 310 млн грн.



По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц. В структуре доходов бюджета на следующий год он составит 7,3 млрд грн.



Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2021 год рассчитан в объеме 15,6 млрд грн.



В частности, на программу развития образования в городе Харькове в 2021 году планируется направить 5,44 млрд грн, в т.ч. 2,074 млрд грн государственной субвенции.



На обеспечение стабильного функционирования учреждений здравоохранения, укрепление их материально-технической базы, внедрение новейших медицинских технологий и повышения качества оказания медицинской помощи запланировано 460 млн грн.



На финансирование различных направлений социальной сферы предусмотрено 490,2 млн грн, в т.ч. 70,2 млн грн единовременной адресной денежной помощи малообеспеченным гражданам города.



На обеспечение надлежащих условий работы учреждений культуры, развития их материально-технической базы, участия горожан в культурной жизни города запланировано 680,6 млн грн.



На развитие системы физического воспитания, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех типах учебных учреждений, по месту жительства и в местах массового отдыха населения, на повышение уровня здоровья различных слоев населения выделено 350 млн грн.



Расходы бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2021 год на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство запланированы в сумме 4,3 млрд грн. В частности, на программу поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов предусмотрено 39,4 млн грн, программу частичного возмещения физическим лицам процентов по кредитам на энергосбережение - 1,5 млн грн, программу охраны окружающей природной среды - 5,5 млн грн, программу увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, участвовавших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, - 0,6 млн грн. На развитие и оптимизацию транспортной инфраструктуры города запланировано 1,1 млрд грн.



Кроме того, на реализацию Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования предусмотрено 42,4 млн грн, а на программу строительства (приобретения) доступного жилья - 60 млн грн.