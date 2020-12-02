02.12.2020 12:41

От 6 до 24 тысяч штрафа: Рада запретила продавать электронные сигареты несовершеннолетним (112.ua)

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет и жидкостей, которые используют в электронных сигаретах, украинцам в возрасте до 18 лет.

За соответствующий законопроект № 3628 во втором чтении проголосовали 309 нардепов.



Закон предусматривает усиление административной ответственности и устанавливает запрет на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.



За нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками предлагают наказывать штрафом от 6800 до 13 600 грн.



Под нарушением подразумевается продажа в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местной власти как такие, где розничная торговля этими товарами запрещена.



Торговлю вышеуказанными предметами с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.



Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет штраф в размере 13 600-23 800 грн с конфискацией предметов торговли.