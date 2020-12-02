От 6 до 24 тысяч штрафа: Рада запретила продавать электронные сигареты несовершеннолетним (112.ua)

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет и жидкостей, которые используют в электронных сигаретах, украинцам в возрасте до 18 лет.
За соответствующий законопроект № 3628 во втором чтении проголосовали 309 нардепов.
Закон предусматривает усиление административной ответственности и устанавливает запрет на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.
За нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками предлагают наказывать штрафом от 6800 до 13 600 грн.
Под нарушением подразумевается продажа в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местной власти как такие, где розничная торговля этими товарами запрещена.
Торговлю вышеуказанными предметами с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.
Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет штраф в размере 13 600-23 800 грн с конфискацией предметов торговли.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажность:
давление:
ветер: