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02.12.2020  11:25   

В структуру исполнительных органов горсовета внесены изменения (ХГС)

Ряд изменений и переименований внесены в структуру исполнительных органов Харьковского горсовета.


// city.kharkov.ua

Соответствующие решения приняты 2 декабря на сессии городского совета.

Так, управления финансов всех 9-ти районов Харькова реорганизованы путем присоединения к Департаменту бюджета и финансов горсовета. Также с целью осуществления контрольно-аналитической работы, связанной с планированием и расходованием средств бюджета города Харькова, создано Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов горсовета.

Для более эффективного сотрудничества органов местного самоуправления с общественными объединениями, обеспечения стабильных и прогнозируемых межнациональных, межконфессиональных и общественных отношений на территории города Харькова, решением сессии Отдел по работе с общественными объединениями переименован в Департамент по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета.

Кроме того, внесены изменения в состав Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды. Заместителем председателя - ответственным секретарем комиссии назначена Елена Григорьевна Волк. Решение принято в связи со смертью 14 ноября ответственного секретаря Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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