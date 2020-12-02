02.12.2020 11:25

В структуру исполнительных органов горсовета внесены изменения (ХГС)

Ряд изменений и переименований внесены в структуру исполнительных органов Харьковского горсовета.



// city.kharkov.ua

Соответствующие решения приняты 2 декабря на сессии городского совета.

Так, управления финансов всех 9-ти районов Харькова реорганизованы путем присоединения к Департаменту бюджета и финансов горсовета. Также с целью осуществления контрольно-аналитической работы, связанной с планированием и расходованием средств бюджета города Харькова, создано Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов горсовета.



Для более эффективного сотрудничества органов местного самоуправления с общественными объединениями, обеспечения стабильных и прогнозируемых межнациональных, межконфессиональных и общественных отношений на территории города Харькова, решением сессии Отдел по работе с общественными объединениями переименован в Департамент по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета.

Кроме того, внесены изменения в состав Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды. Заместителем председателя - ответственным секретарем комиссии назначена Елена Григорьевна Волк. Решение принято в связи со смертью 14 ноября ответственного секретаря Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого.