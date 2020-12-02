В структуру исполнительных органов горсовета внесены изменения (ХГС)

Ряд изменений и переименований внесены в структуру исполнительных органов Харьковского горсовета.
Соответствующие решения приняты 2 декабря на сессии городского совета.
Так, управления финансов всех 9-ти районов Харькова реорганизованы путем присоединения к Департаменту бюджета и финансов горсовета. Также с целью осуществления контрольно-аналитической работы, связанной с планированием и расходованием средств бюджета города Харькова, создано Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов горсовета.
Для более эффективного сотрудничества органов местного самоуправления с общественными объединениями, обеспечения стабильных и прогнозируемых межнациональных, межконфессиональных и общественных отношений на территории города Харькова, решением сессии Отдел по работе с общественными объединениями переименован в Департамент по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета.
Кроме того, внесены изменения в состав Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды. Заместителем председателя - ответственным секретарем комиссии назначена Елена Григорьевна Волк. Решение принято в связи со смертью 14 ноября ответственного секретаря Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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