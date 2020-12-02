Отличившиеся в 2020 году харьковчане награждены грамотами горсовета (ХГС)

На сессии Харьковского горсовета 2 декабря принято решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: доцент кафедры туризма и гостиничного хозяйства Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, мастер спорта по спортивному туризму Валерий Абрамов, директор Украинского института клинической генетики Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук Елена Гречанина, главный балетмейстер Харьковского национального театра оперы и балета, народная артистка Украины Светлана Колыванова-Попеску, Почетный гражданин Харьковской области, депутат городского совета V созыва Елена Олешко, директор НИИ государственного строительства и местного самоуправления, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Светлана Серегина и др.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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