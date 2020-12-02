Харьковчанам вручат премию городского совета (ХГС)

Ряду преподавателей, коммунальных работников, общественных деятелей и спортсменов присудили Премию Харьковского городского совета 2020 года.
Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, на сессии Харьковского городского совета.
Премия присуждается в десяти номинациях: «Развитие самоорганизации населения»; «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь»; «Образование и наука»; «Здравоохранение и социальная защита»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология»; «Творческие достижения»; «Укрепление международных связей»; «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка»; «Журналистика и средства массовой информации».
В этом году для присуждения премии было подано 29 кандидатур. Среди них - работники коммунального и жилищного хозяйства, медработники, предприниматели, общественные деятели, директора учебных учреждений, спортсмены, деятели искусства, преподаватели, коллективы предприятий.
С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.
Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году и присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления. За это время ее присудили около 350 харьковчанам.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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