02.12.2020 10:57

Харьковчанам вручат премию городского совета (ХГС)

Ряду преподавателей, коммунальных работников, общественных деятелей и спортсменов присудили Премию Харьковского городского совета 2020 года.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 декабря, на сессии Харьковского городского совета.

Премия присуждается в десяти номинациях: «Развитие самоорганизации населения»; «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь»; «Образование и наука»; «Здравоохранение и социальная защита»; «Развитие физической культуры и спорта»; «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология»; «Творческие достижения»; «Укрепление международных связей»; «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка»; «Журналистика и средства массовой информации».



В этом году для присуждения премии было подано 29 кандидатур. Среди них - работники коммунального и жилищного хозяйства, медработники, предприниматели, общественные деятели, директора учебных учреждений, спортсмены, деятели искусства, преподаватели, коллективы предприятий.



С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.



Напомним, ежегодная премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году и присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления. За это время ее присудили около 350 харьковчанам.