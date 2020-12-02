Секретарь Харьковского горсовета Александр Новак объяснил законность сегодняшней сессии (РЕДПОСТ)

Во время заседания 38-й сессия Харьковского городского совета VII созыва секретарь Александр Новак выразил свою позицию по поводу законности проведения сегодняшней сессии.
В частности он обратил внимание на то, что депутаты VII созыва исполняют свои полномочия до тех пор, пока вновь избранные депутаты не завершат прохождение этапа регистрации.
В данное время идут суды относительно непризнания результатов голосования в Харьковский городской совет.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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