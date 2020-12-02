Главная Новости Власть Секретарь Харьковского горсовета Александр Новак объяснил законность сегодняшней сессии (РЕДПОСТ)
02.12.2020  10:33   

Секретарь Харьковского горсовета Александр Новак объяснил законность сегодняшней сессии (РЕДПОСТ)

Во время заседания 38-й сессия Харьковского городского совета VII созыва секретарь Александр Новак выразил свою позицию по поводу законности проведения сегодняшней сессии.


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В частности он обратил внимание на то, что депутаты VII созыва исполняют свои полномочия до тех пор, пока вновь избранные депутаты не завершат прохождение этапа регистрации.

В данное время идут суды относительно непризнания результатов голосования в Харьковский городской совет.

Тэги:  новак, сессия, горсовет, харьков
 
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