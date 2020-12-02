02.12.2020 10:04

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать восьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва началась 2 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.



Для работы сессии зарегистрировались 66 депутатов.

В повестку дня внесены 24 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на «YouTube».