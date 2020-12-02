Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
02.12.2020  10:04   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать восьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва началась 2 декабря в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировались 66 депутатов.

В повестку дня внесены 24 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на «YouTube».

Тэги:  горсовет, сессия, харьков
 
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