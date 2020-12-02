Главная Новости Власть Министерство цифровой трансформации запустило бесплатную бизнес-школу (ХОГА)
02.12.2020  08:14   

Министерство цифровой трансформации запустило бесплатную бизнес-школу (ХОГА)

Образовательные курсы для предпринимателей открылись на портале Дія.Бізнес.


//kharkivoda.gov.ua
В частности, доступны следующие курсы:

Почати бізнес.Креативна індустрія

Boost with Facebook Bootcamp

Почати бізнес.Виробництво текстилю

Почати бізнес.Виробництво кераміки

Почати бізнес.Сфера технологій

Почати бізнес.Харчова промисловість

Фінансова грамотність для підприємців

10 кроків для початку власної справи

На Правительственном портале отмечают, что на производство видеоролика не потрачен государственный бюджет. Коммуникационная кампания проекта реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Идея рекламной кампании и ролика - PLEON Talan. Это уже второй социальный видеоролик о проекте Дія.Бізнес. Первый видеоролик рассказывал о бесплатных консультациях по продажам, маркетингу и финансам на портале Дія.Бізнес.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дія, услуги, бизнес-школа, курс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Власть Гид по государственным услугам запустили на портале ДІЯ (ХОГА) 04.08 Власть У харківських супермаркетах починають приймати електронні паспорти 29.07 Дороги и транспорт Из харьковского аэропорта можно летать с электронным паспортом
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 