Министерство цифровой трансформации запустило бесплатную бизнес-школу (ХОГА)

02.12.2020 08:14

Образовательные курсы для предпринимателей открылись на портале Дія.Бізнес.

В частности, доступны следующие курсы:

Почати бізнес.Креативна індустрія

Boost with Facebook Bootcamp

Почати бізнес.Виробництво текстилю

Почати бізнес.Виробництво кераміки

Почати бізнес.Сфера технологій

Почати бізнес.Харчова промисловість

Фінансова грамотність для підприємців

10 кроків для початку власної справи

На Правительственном портале отмечают, что на производство видеоролика не потрачен государственный бюджет. Коммуникационная кампания проекта реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Идея рекламной кампании и ролика - PLEON Talan. Это уже второй социальный видеоролик о проекте Дія.Бізнес. Первый видеоролик рассказывал о бесплатных консультациях по продажам, маркетингу и финансам на портале Дія.Бізнес.