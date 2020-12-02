Министерство цифровой трансформации запустило бесплатную бизнес-школу (ХОГА)

Образовательные курсы для предпринимателей открылись на портале Дія.Бізнес.
Почати бізнес.Креативна індустрія
Почати бізнес.Виробництво текстилю
Почати бізнес.Виробництво кераміки
Почати бізнес.Сфера технологій
Почати бізнес.Харчова промисловість
Фінансова грамотність для підприємців
10 кроків для початку власної справи
На Правительственном портале отмечают, что на производство видеоролика не потрачен государственный бюджет. Коммуникационная кампания проекта реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Идея рекламной кампании и ролика - PLEON Talan. Это уже второй социальный видеоролик о проекте Дія.Бізнес. Первый видеоролик рассказывал о бесплатных консультациях по продажам, маркетингу и финансам на портале Дія.Бізнес.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажность:
давление:
ветер: