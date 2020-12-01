01.12.2020 16:51

Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2021 год (ХГС)

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 1 декабря, одобрил проект бюджета Харьковской территориальной громады на 2021 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.



//city.kharkov.ua

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, учитывая экономическую ситуацию, которая сложилась в результате пандемии COVID-19, общий объем доходов бюджета города Харькова рассчитан в размере 15,6 млрд грн.

По словам директора департамента, основным источником доходов по-прежнему остается налог с доходов физических лиц. В структуре доходов бюджета на следующий год он составит 7,3 млрд грн.

Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2021 год рассчитан в объеме 15,6 млрд грн.