Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2021 год (ХГС)

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 1 декабря, одобрил проект бюджета Харьковской территориальной громады на 2021 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажность:
давление:
ветер: