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01.12.2020  16:51   

Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2021 год (ХГС)

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 1 декабря, одобрил проект бюджета Харьковской территориальной громады на 2021 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.


//city.kharkov.ua
По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, учитывая экономическую ситуацию, которая сложилась в результате пандемии COVID-19, общий объем доходов бюджета города Харькова рассчитан в размере 15,6 млрд грн. 
 
По словам директора департамента, основным источником доходов по-прежнему остается налог с доходов физических лиц. В структуре доходов бюджета на следующий год он составит 7,3 млрд грн. 
 
Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2021 год рассчитан в объеме 15,6 млрд грн.
Тэги:  бюджет, исполком, харьков
 
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