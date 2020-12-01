Главная Новости Власть Игорь Терехов сделал важное заявление перед последней сессией VII созыва Харьковского городского совета (Facebook)
01.12.2020  15:08   

Игорь Терехов сделал важное заявление перед последней сессией VII созыва Харьковского городского совета (Facebook)

Об этом первый вице-мэр написал на своей личной странице в Фейсбук.


city.kharkov.ua
В частности, он заявил что сессионный зал - не арена для политических боев:

"Завтра – последняя сессия VII созыва Харьковского городского совета. Важная сессия. На ней депутаты скорректируют бюджет на нынешний и рассмотрят бюджет Харькова на следующий 2021-й год, внесут изменения в программы молодежного жилищного кредитования и доступного жилья. Будет много и других важных вопросов.
 
Призываю всех, кто внимательно следит за деятельностью горсовета, активистов и политических оппонентов помнить о том, что сессионный зал – место, где решаются важнейшие проблемы жизнеобеспечения Харькова, а не арена политических боев.

Обращаюсь ко всем, кто завтра собирается прийти в городской совет – депутаты VII созыва должны отработать свою последнюю сессию в рабочей, а не конфронтационной атмосфере, без каких-либо провокаций. Завтрашний рабочий день – во многом определит, как Харьков будет жить следующий год. Помните об этом», – написал Игорь Терехов.
Тэги:  терехов, сессия, харьков
 
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