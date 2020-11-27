Главная Новости Власть Президент назначил главой Харьковской ОГА Айну Тимчук
27.11.2020  18:19   

Президент назначил главой Харьковской ОГА Айну Тимчук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.


president.gov.ua
Соответствующий указ № 522/2020 Глава государства подписал 27 ноября.
 
Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Предыдущим указом №521/2020 президент уволил Алексея Кучера с должности главы Харькоской облгосадминистрации.
 
Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».
 
В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель главы Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главы Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.
Источник:   Сайт Президента Украині
 Тэги:  айна тимчук, губернатор, глава хога, президент, зеленский
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.11 Власть Видео: Кабмин одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 