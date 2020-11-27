27.11.2020 13:31

Городской совет поздравляет новоизбранного ректора Юридического университета имени Ярослава Мудрого (ХГС)

Харьковский городской совет сегодня, 27 ноября, поздравил Анатолия Гетьмана с избранием на должность ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



//nlu.edu.ua

«Искренне поздравляем Вас с избранием на должность ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, одного из самых престижных юридических вузов нашей страны.



Результаты выборов стали подтверждением Вашего высокого авторитета среди коллег. Уверены, что Ваш богатый профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию университета, укреплению материально-технической базы и повышению его статуса как юридического центра Украины не только в нашей стране, но также и в международном сообществе.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов и плодотворной работы. Пусть Ваши целеустремленность и научный потенциал способствуют дальнейшему развитию университета и поддерживают высокий авторитет украинской юридической науки. Выражаем надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество», - говорится в поздравлении.

