Городской совет поздравляет новоизбранного ректора Юридического университета имени Ярослава Мудрого (ХГС)

Харьковский городской совет сегодня, 27 ноября, поздравил Анатолия Гетьмана с избранием на должность ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
«Искренне поздравляем Вас с избранием на должность ректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, одного из самых престижных юридических вузов нашей страны.
Результаты выборов стали подтверждением Вашего высокого авторитета среди коллег. Уверены, что Ваш богатый профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию университета, укреплению материально-технической базы и повышению его статуса как юридического центра Украины не только в нашей стране, но также и в международном сообществе.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Выходные будут сырыми и теплыми. Субботний дождь в воскресенье перейдет в мокрый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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