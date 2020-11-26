26.11.2020 18:02

Игорь Терехов: Ситуация на дорогах Харькова - критическая! (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова разместил на свой странице пост, посвященный решению проблемы, которая может обернуться трагедией для любого жителя нашего города.



//facebook.com

На своей странице в Фейсбук первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о проекте , который может спасти харьковчан от постоянно грозящей им опасности.

"Ситуация на дорогах Харькова - критическая! Говорю как водитель с многолетним стажем.

Автомобильные аварии с погибшими и травмированными пешеходами, массовые нарушения водителями ПДД - проблема достигла своего пика. И пока мы её не решим - люди, идущие в магазин или аптеку, дети, спешащие в школу - ежедневно будут подвергаться опасности. Поэтому на водителей-нарушителей нашли управу. Будем приучать автомобилистов соблюдать ПДД.

Сегодня дали старт программе по установке уличных камер видеонаблюдения. Более 1000 единиц будут установлены на ключевых магистралях уже в скором будущем.

Камеры будут фиксировать не только нарушения, но и определять скорость транспортных средств. Также помогать правоохранителям найти водителей, которые скрылись с места ДТП.

Видеофиксация на дорогах поможет разрешить проблему с "пробками" в городе. Благодаря внедрению этих камер на магистралях Харькова, мы сможем проанализировать трафик на автомагистралях для дальнейшей оптимизации работы светофоров.

Установка камер начнется с Московского проспекта".