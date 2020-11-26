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26.11.2020  18:02   

Игорь Терехов: Ситуация на дорогах Харькова - критическая! (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова разместил на свой странице пост, посвященный решению проблемы, которая может обернуться трагедией для любого жителя нашего города.


//facebook.com
На своей странице в Фейсбук первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о проекте, который может спасти харьковчан от постоянно грозящей им опасности.   
 
"Ситуация на дорогах Харькова - критическая! Говорю как водитель с многолетним стажем.
 
Автомобильные аварии с погибшими и травмированными пешеходами,  массовые нарушения водителями ПДД - проблема достигла своего пика. И пока мы её не решим - люди, идущие в магазин или аптеку, дети, спешащие в школу - ежедневно будут подвергаться опасности. Поэтому на водителей-нарушителей нашли управу. Будем приучать автомобилистов соблюдать ПДД.
 
Сегодня дали старт программе по установке уличных камер видеонаблюдения. Более 1000 единиц будут установлены на ключевых магистралях уже в скором будущем.
 
Камеры будут фиксировать не только нарушения, но и определять скорость транспортных средств. Также помогать правоохранителям найти водителей, которые скрылись с места ДТП.
 
Видеофиксация на дорогах поможет разрешить проблему с "пробками" в городе. Благодаря внедрению этих камер на магистралях Харькова, мы сможем проанализировать трафик на автомагистралях для дальнейшей оптимизации работы светофоров. 
 
Установка камер начнется с Московского проспекта".
 
 
 
Тэги:  терехов, безопасность движения, харьков, камеры наблюдения
 
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