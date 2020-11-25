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25.11.2020  14:31   

Видео: Кабмин одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА (РЕДПОСТ)

Это стало известно из видеотрансляции заседания Кабинета министров Украины.


скриншот видео заседания Кабмина

На очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 25 ноября, члены правительства рассмотрели кадровые вопросы. Министры проголосовали за отставку Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. 

Теперь указ об увольнении Кучера и назначении Тимчук должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Также Кабмин на том же заседании одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА. 

В своей презентации она выделила три первоочередных вопроса в своей будущей работе.
 
  • Первый и наиболее важный вопрос - борьба с распространением коронавируса. Тимчук подчеркнула, что региону необходимо выполнять нормативы по количеству койко-мест и обеспечивать всех нуждающихся кислородом.
  • Второй вопрос - завершение процесса децентрализации, переформатирование региона (сокращение районов с 27 до 7),  передача полномочий объединенным территориальным громадам и так далее.
  • Третий вопрос - принятие сбалансированного облбюджета и работа с новым составом облсовета.

Напомним, с 1997 по 2010 года она занимала руководящие посты в мэрии Днепра, а после — в областном совете и ОГА. Затем — переехала в Харьков, где стала заместителем Кернеса и руководителем аппарата горсовета. В 2014 — вернулась в родной город и вскоре возглавила аппарат Днепропетровской обладминистрации.

Тэги:  айна тимчук, кабмин, глава хога, кучер
 
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