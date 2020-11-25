25.11.2020 14:31

Видео: Кабмин одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА (РЕДПОСТ)

Это стало известно из видеотрансляции заседания Кабинета министров Украины.



скриншот видео заседания Кабмина

На очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 25 ноября, члены правительства рассмотрели кадровые вопросы. Министры проголосовали за отставку Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Теперь указ об увольнении Кучера и назначении Тимчук должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Также Кабмин на том же заседании одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА.

В своей презентации она выделила три первоочередных вопроса в своей будущей работе.

Первый и наиболее важный вопрос - борьба с распространением коронавируса. Тимчук подчеркнула, что региону необходимо выполнять нормативы по количеству койко-мест и обеспечивать всех нуждающихся кислородом.

Второй вопрос - завершение процесса децентрализации, переформатирование региона (сокращение районов с 27 до 7), передача полномочий объединенным территориальным громадам и так далее.

Третий вопрос - принятие сбалансированного облбюджета и работа с новым составом облсовета.

Напомним, с 1997 по 2010 года она занимала руководящие посты в мэрии Днепра, а после — в областном совете и ОГА. Затем — переехала в Харьков, где стала заместителем Кернеса и руководителем аппарата горсовета. В 2014 — вернулась в родной город и вскоре возглавила аппарат Днепропетровской обладминистрации.