Видео: Кабмин одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА (РЕДПОСТ)

Это стало известно из видеотрансляции заседания Кабинета министров Украины.
На очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 25 ноября, члены правительства рассмотрели кадровые вопросы. Министры проголосовали за отставку Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.
Теперь указ об увольнении Кучера и назначении Тимчук должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Также Кабмин на том же заседании одобрил кандидатуру Айны Тимчук на должность главы ХОГА.
Напомним, с 1997 по 2010 года она занимала руководящие посты в мэрии Днепра, а после — в областном совете и ОГА. Затем — переехала в Харьков, где стала заместителем Кернеса и руководителем аппарата горсовета. В 2014 — вернулась в родной город и вскоре возглавила аппарат Днепропетровской обладминистрации.
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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