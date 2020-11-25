25.11.2020 09:01

От техпаспорта за 4 часа до представительства в суде: в БТИ предлагают комплекс услуг по недвижимости

В Доме недвижимости появились новые услуги - выдача выписки из государственного земельного кадастра, услуга "коммунальный сервис" и представительство интересов в суде, а оформление технического паспорта на недвижимость сократилось до четырех часов.



// РЕДПОСТ

Одну из услуг – представительство интересов в судах – ввели по запросам посетителей. Высококвалифицированные специалисты помогут разобраться во всех юридических тонкостях и сопровождают клиента до конечного результата.



«К примеру, идет спор о наследстве, кто-то унаследовал, недооформил, к нам приходит клиент, просто дает документы, все которые у него есть и говорит, что не может справиться с этой ситуацией, и нужна правовая, юридическая помощь. И наши специалисты разбираются с этой ситуацией, вырабатывают конкретный алгоритм и помогают сопроводить этого клиента до момента оформления права собственности на какой-то проблемный объект. И наша концепция - это предоставлять абсолютно все услуги, которые нужны харьковчанам, связанные с их недвижимостью, и вот был запрос на такую услугу, мы создали такой сервис», – сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Кроме того, в Доме недвижимости теперь выдают выписки из государственного земельного кадастра. Также среди новых услуг - оформление технического паспорта всего за четыре часа.



«Жизнь нам сама дала запрос на это, – прокомментировал новую услугу Олег Дробот. – Есть люди, которым срочно нужно это оформить, а у нас есть возможность это сделать. Соответственно сразу после получения такого заказа - этот заказ отправляется в работу, уже в течении часа техник находится на объекте, делает замеры, согласовывает это с клиентом и реально в течении четырех часов с момента получения заказа уже в установленное время этот технический паспорт будет готов и передан заказчику».



Есть среди услуг и коммунальный сервис. В Доме недвижимости можно оформить договор с предприятиями "Комплекс по вывозу бытовых отходов" и "Экоресурс". В дальнейшем здесь планируют ввести и переоформление лицевых счетов с другими коммунальными предприятиями, в частности "Харьковводоканал", "Харьковскими тепловыми сетями". Сейчас с ними ведут переговоры. Таким образом харьковчане смогут в одном месте решить все эти вопросы, не посещающие различные инстанции.