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24.11.2020  11:38   

Повышения зарплат педагогам не будет как минимум до 2022 года - Кабмин

Кабинет министров Украины отсрочил действие постановления до конца следующего года.


redpost.com.ua
КМУ приостановил действие постановления №822 о "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" к 31 декабря 2021!
 
Согласно решению КМУ, постановлению внесли следующие изменения:
 
  • в пункте 8 цифры "2021" заменить цифрами "2022";
  • в схемах должностных окладов (ставок заработной платы), утвержденных указанным постановлением, в графе "Коэффициент определения должностного оклада (ставки заработной платы) в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января календарного года" подграфу "2021 год" исключить.
  • Остановить к 31 декабря 2021 действие постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 № 822.
 
Напомним, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций планирует рассмотреть проект Постановления № 3052а от 31.08.2020 года.
 
Это Постановление об обращении в Кабинет Министров Украины по обеспечению норм действующего законодательства Украины в части установления должностного оклада педагогического работника низкой квалификационной категории в размере трех минимальных заработных плат.
Источник:   Кабмин
 Тэги:  кабмин, зарплаты, учителя, педагоги
 
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