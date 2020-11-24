24.11.2020 11:38
Повышения зарплат педагогам не будет как минимум до 2022 года - Кабмин
Кабинет министров Украины отсрочил действие постановления до конца следующего года.
redpost.com.ua
КМУ приостановил действие постановления
№822 о "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" к 31 декабря 2021!
Согласно решению КМУ, постановлению внесли следующие изменения:
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в пункте 8 цифры "2021" заменить цифрами "2022";
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в схемах должностных окладов (ставок заработной платы), утвержденных указанным постановлением, в графе "Коэффициент определения должностного оклада (ставки заработной платы) в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января календарного года" подграфу "2021 год" исключить.
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Остановить к 31 декабря 2021 действие постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 № 822.
Напомним, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций планирует рассмотреть проект Постановления № 3052а
от 31.08.2020 года.
Это Постановление об обращении в Кабинет Министров Украины по обеспечению норм действующего законодательства Украины в части установления должностного оклада педагогического работника низкой квалификационной категории в размере трех минимальных заработных плат.