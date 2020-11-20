20.11.2020 08:20

Людей без масок у громадських місцях штрафуватимуть на місці (Харьковские известия)

255 гривень – саме стільки може становити максимальний штраф за відсутність маски у громадському місці і транспорті.



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Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Прес-служба Президента України:

Відповідний документ доповнює статтю 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно. Сума штрафу становить від 170 до 255 грн .

У МОЗ пояснюють, захисні маски не потрібно носити на вулиці, а накладання штрафів за відсутність маски схоже на механізм за порушення правил дорожнього руху: штраф мають виписувати відразу на місці.

Міністерство охорони здоров`я України:

На вулиці носити маску не треба. Виняток – це коли ви знаходитесь у місці великого скупчення людей. Наприклад, коли на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими інколи менша ніж один метр. Просто одягайте маску – це безпека.

Зазначається, що закон має на меті зупинити поширення коронавірусу в Україні. На думку урядовців, нові правила сприятимуть підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.