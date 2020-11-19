Без QR-коду неможливо буде зайти до кафе та ТРЦ (Харьковские известия)

В Уряді пропонують перемогти коронавірус засобами цифрових технологій.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував 5 рішень для боротьби з пандемією коронавірусу.
Одне з них – запровадження QR-кодів для відвідування громадських місць. Їх повинні централізовано генерувати і розміщувати заклади.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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