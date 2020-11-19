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19.11.2020  09:42   

Без QR-коду неможливо буде зайти до кафе та ТРЦ (Харьковские известия)

В Уряді пропонують перемогти коронавірус засобами цифрових технологій.


//izvestia.kharkov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував 5 рішень для боротьби з пандемією коронавірусу.

Одне з них – запровадження QR-кодів для відвідування громадських місць. Їх повинні централізовано генерувати і розміщувати заклади. 

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України:
Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, будуть приходити відповідні сповіщення. Зараз таку систему повною мірою почала реалізовувати Великобританія.
 
Також у переліку анонсованих цифрових рішень в боротьбі з коронавірусом - цифровізація і централізація збору інформації за фактами й підозрами про випадки інфекційних захворювань. На думку очільника уряду, це дасть можливість швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлю ліків. 
 
Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України:
Удосконалення застосунку "Вдома" з використанням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції. Запуск електронного рецепта на ліки та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики
 
І остання п’ята ініціатива – введення електронного направлення на ПЛР-тестування, яке дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.
Тэги:  коронавирус, карантин, qr-код, цифровые технологии
 
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