19.11.2020 09:42

Без QR-коду неможливо буде зайти до кафе та ТРЦ (Харьковские известия)

В Уряді пропонують перемогти коронавірус засобами цифрових технологій.



//izvestia.kharkov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував 5 рішень для боротьби з пандемією коронавірусу.

Одне з них – запровадження QR-кодів для відвідування громадських місць. Їх повинні централізовано генерувати і розміщувати заклади.

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України:

Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, будуть приходити відповідні сповіщення. Зараз таку систему повною мірою почала реалізовувати Великобританія.

Також у переліку анонсованих цифрових рішень в боротьбі з коронавірусом - цифровізація і централізація збору інформації за фактами й підозрами про випадки інфекційних захворювань. На думку очільника уряду, це дасть можливість швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлю ліків.

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України:

Удосконалення застосунку "Вдома" з використанням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції. Запуск електронного рецепта на ліки та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики

І остання п’ята ініціатива – введення електронного направлення на ПЛР-тестування, яке дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.