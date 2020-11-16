16.11.2020 12:20

ВИДЕО: "Велика дурня". В Раде хотят отменить "карантин выходного дня" (РЕДПОСТ)

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.



Верховная Рада. Фото: zik.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решении Кабинета министров Украины о введении в стране "карантина выходного дня", его рассмотрят завтра, сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк. Она сейчас, напомним, единственная не болеющая коронавирусом в президии парламента.

Как сообщает сайт парламента, "проект постановления о решении Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" зарегистрирован в понедельник под №4381.

"Зарегистрирован проект постановления рекомендации правительству отменить карантин выходного дня", - сказала Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отметив свою поддержку такой отмены.

Кондратюк отметила, что проект постановление № 4381 содержит рекомендацию к правительству отменить ранее принятое решение об усиленном карантине на выходных. При этом Кондратюк обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.

Во время брифинга назвала введение "карантина выходного дня" - "великою дернею", которая не решает ни эпидемиологическую ни медицинскую ситуацию.