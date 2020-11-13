13.11.2020 13:40

ВИДЕО: Электрошокер вместо оружия. Кабмин предлагает разрешить использование нелетального оружия для полицейских (РЕДПОСТ)

Министерство внутренних дел закупили электрошокеры, однако полицейский могут их использовать в ограниченных целях. Поэтому Кабмин хочет расширить полномочия по использованию электрошокеров.



TASER - новое нелетальное оружие для Нацполиции

Кроме оружия полицейские будут использовать и электрошокеры. Соответствующий законопроект уже подготовили в Кабмине к рассмотрению в Верховной Раде. Вообще то электрошокеры правоохранители могут использовать и сейчас, но только в случае защиты от нападения. Поэтому в законопроекте прописали более расширенные полномочия для полицейских.

Роман Чумак юрист

Предлагается расширить такие основания и предложить использование этого средства еще и для задержания соответствующего лица. Законодательством определена даже инструкция по применению таких спецсредств. Определено, в какие места полицейский имеет право использовать. В какие места он должен стрелять соответствующим устройством в человека, то есть нельзя в голову стрелять, ну и так далее. Это все четко определено, как использовать это спецсредство.

На данный момент правоохранители не применяют электрошокеры, даже в случае нападения на них, попросту из-за отсутствия таких приборов. Однако в МВД заявили, что уже закупили эти устройства. По словам юриста, Украина приобрела электрошокеры, в то время как весь мир наоборот начал от них отказываться. Все потому, что удар током может быть смертельным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И при задержании, например, когда человек убегает, невозможно определить, есть ли у нарушителя этот недуг или нет.

Роман Чумак юрист

На сегодняшний момент научно не доказано, что использование этого устройства является непосредственной причиной для, например, смерти таких лиц, в отношении которых было использование. То есть нет прямой связи между использованием устройства и смертью задержанного. Хотя производители таких устройств утверждают, что он является безопасным для жизни и здоровья людей, которых задерживают.