12.11.2020 14:41

В Харькове новый дипломат возглавил генконсульство Польши (Правительственный портал Польши)

В Харькове Генеральное консульство Республики Польша возглавил Петр Стаханчик.



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По сведениям Польского Правительства, новый генконсул назначен в Харьков в сентябре 2020 года. На этот должности Стаханчик заменил Януша Яблонского.

Справка : Петр Стаханчик родился в 1962 году в Кракове. Окончил факультет юриспруденции и администрации Ягеллонского университета. Юридический советник.

После окончания учебы работал на факультете юриспруденции и администрации Ягеллонского университета. С 1990 г. — государственный служащий, работал в Министерстве внутренних дел. В 1992 — 1993 гг. — заместитель руководителя аппарата Совета министров.

1994-1998 гг. — служба в Министерстве иностранных дел. С 1995 г. — директор Департамента консульских вопросов и эмиграции. В 1998 г. — директор Департамента юридических и консульских дел МИД. В 1998-2001 — заместитель Государственного секретаря в Министерстве внутренних дел и администрации, ответственный, в частности, за переговоры о вступлении в ЕС, касающихся внутренних дел.

В 2001 г. отвечал за организацию Управление по вопросам репатриации и иностранцев, a после создания этого управления выполнял функцию его головы до августа 2007 года. Является соавтором большинства законов, которые трактуют проблематику миграции, репатриации и гражданства, а также автором публикаций на эту тему.

С 2007 года — заместитель Государственного секретаря в Министерстве внутренних дел и администрации, a с 2011г. — Государственный секретарь в этом ведомстве, ответственный за международное сотрудничество, в частности европейской, репатриацию, миграцию, защиту границ и расширение пограничной инфраструктуры.

С ноября 2015 дo июля 2017 года — Посол-Постоянный представитель РП при отделении ООН в Женеве, позже — в МИД, где отвечал за вопросы миграции и убежища.

Многолетний сопредседатель Польско-украинского координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества.