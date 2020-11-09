Новые ограничения «красной зоны»: как Харьков будет жить с 9 ноября

С 9 ноября в Харькове начали действовать новые мероприятия против распространения коронавируса.
Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Поскольку Харьков все еще находится в "красной" зоне, чиновники обновили старые запреты и добавили новые. Запретили спортзалы и развлекательные мероприятия, но кафе и ресторанам разрешили работать дольше.
Запрещается:
Разрешается с 6 ноября:
Практически те же самые ограничения действуют и сейчас, с той только разницей, что владельцы кафе и ресторанов добились права работать не до 8 часов вечера, а до 10 вечера.
На заседании комиссии подчеркнули, что на 6 ноября в Харькове действует полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и др. Ответственность за несоблюдение карантинных мероприятий несет владелец развлекательных заведений (ночных клубов) или организатор развлекательных мероприятий.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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