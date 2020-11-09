09.11.2020 09:09

Новые ограничения «красной зоны»: как Харьков будет жить с 9 ноября

С 9 ноября в Харькове начали действовать новые мероприятия против распространения коронавируса.



Фото: Сергей Козлов / KHARKIV Today

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Поскольку Харьков все еще находится в "красной" зоне, чиновники обновили старые запреты и добавили новые. Запретили спортзалы и развлекательные мероприятия, но кафе и ресторанам разрешили работать дольше.

Запрещается:

посещать школу, кроме учащихся 1-4 классов и учащихся специальных школ, учебно-реабилитационных центров;

прием посетителей в развлекательных учреждениях, за исключением учреждений культуры с наполненностью залов не более чем на 50% мест;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме стадионов на открытом воздухе или тех, которые осуществляют прием посетителей не более одного человека на 10 кв. м помещения;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений, предоставляющих такие услуги лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Разрешается с 6 ноября:

работа детсадов, санаторных и специализированных учебных учреждений;

работа с 7:00 до 22:00 заведений общепита;

прием посетителей в кинотеатрах с наполненностью до 50% мест в каждом отдельном зале с соблюдением масочного режима;

работа театров и филармоний с наполненностью до 50% мест;

работа торгово-развлекательных центров с 7:00 до 22:00;

работа с 7:00 до 22:00 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

торговля продуктами питания, топливом, лекарствами, ветеринарной продукцией, кормами, агрохимикатами, семенами, достиавка еды — без ограничений во времени;

банковская и страховая деятельность, а также медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, СТО, техобслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.

Практически те же самые ограничения действуют и сейчас, с той только разницей, что владельцы кафе и ресторанов добились права работать не до 8 часов вечера, а до 10 вечера.

На заседании комиссии подчеркнули, что на 6 ноября в Харькове действует полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов) и др. Ответственность за несоблюдение карантинных мероприятий несет владелец развлекательных заведений (ночных клубов) или организатор развлекательных мероприятий.