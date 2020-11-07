Полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине, - Игорь Клименко (ГУ Нац Полиции)

Об этом сообщил 7 ноября Председатель Национальной полиции Украины.
В ночь на 7 ноября в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкого преступления, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, в терпимости и толерантного отношения друг к другу », - отметил Игорь Клименко.
Напомним , в октябре правоохранители устанавливали обстоятельства правонарушения с участием иностранцев в центре столицы и за несколько дней следователи полиции Киева сообщили о подозрении молодому, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой в центре столицы
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
влажность:
давление:
ветер: