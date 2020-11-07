07.11.2020 17:27

Полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине, - Игорь Клименко (ГУ Нац Полиции)

Об этом сообщил 7 ноября Председатель Национальной полиции Украины.



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В ночь на 7 ноября в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

«Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкого преступления, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, в терпимости и толерантного отношения друг к другу », - отметил Игорь Клименко.

Напомним , в октябре правоохранители устанавливали обстоятельства правонарушения с участием иностранцев в центре столицы и за несколько дней следователи полиции Киева сообщили о подозрении молодому, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой в центре столицы