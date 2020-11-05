05.11.2020 16:52

5 ноября станет известна новая конфигурация Харьковского горсовета (КТ)

Харьковская городская комиссия готовится объявить результаты голосования за депутатов Харьковского горсовета.



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5 ноября глава комиссии Ольга Мозговая объявит состав депкорпуса Харьковского горcовета VIII cозыва. Будут названы партии, которые преодолели пятипроцентный барьер (таких 6), а также потерпевшие неудачу. В комиссии назовут количество мандатов, которые партии набрали в соответствии с процентами, а также имена всех 84 депутатов-новичков.

По информации KHARKIV Today, новый горсовет будет выглядеть так:

1. Блок Кернеса "Успешный Харьков" — 34 депутата

2. ОПЗЖ - 19 депутатов

3. Слуга Народа - 9 депутатов

4. Европейская солидарность - 9 депутатов

5. Партия Шария - 7 депутатов

6. Блок Светличной "Разом" - 6 депутатов.

Действующий мэр Геннадий Кернес (партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков") набрал 60,34% голосов избирателей (195 044 человек). За Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы - За жизнь" проголосовали 14,32% избирателей, Алексея Кучера от "Слуги Народа" - 7,24%.