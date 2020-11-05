Игорь Терехов: У мэрии Харькова нет плана «Б» на случай, если Кернес не сможет управлять городом

Об этом в интервью "Стране" заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.
"Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные – даже не рассматриваются", - сообщил Игорь Терехов.
Также Терехов отметил, что плана "Б" на случай, если Кернес не вернется или будет не в состоянии управлять мэрией, у городского совета нет.
"Мы такой сценарий вообще не рассматриваем, потому что его здоровью, как утверждают врачи, ничего не угрожает... На сегодняшний день мы четко понимаем: Геннадий Адольфович вернется, и будет в абсолютно нормальном состоянии работать... Ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета", - сообщил Терехов.
Он акцентирует, что городские власти сегодня не рассматривают вариант неприезда Кернеса к сессии городского совета. А если даже ему понадобится несколько месяцев для реабилитации, катастрофы в этом не будет.
"Город уже два месяца живет в отсутствии Кернеса. Он создал крепкую систему управления городом, которая за время его отсутствия не дала ни одного сбоя, позволила его команде выиграть выборы.. У нас есть планы, что мы будем делать дальше. Сегодня надо всем успокоиться. А Кернес появится в Харькове и будет руководить городом так же, как руководил до сегодняшнего дня. Ничего не изменится", - уточнил Терехов.
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