Главная Новости Власть Игорь Терехов: У мэрии Харькова нет плана «Б» на случай, если Кернес не сможет управлять городом
05.11.2020  16:07   

Игорь Терехов: У мэрии Харькова нет плана «Б» на случай, если Кернес не сможет управлять городом

Об этом в интервью "Стране" заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.


://city.kharkov.ua

"Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные – даже не рассматриваются", - сообщил Игорь Терехов.

Также Терехов отметил, что плана "Б" на случай, если Кернес не вернется или будет не в состоянии управлять мэрией, у городского совета нет. 

"Мы такой сценарий вообще не рассматриваем, потому что его здоровью, как утверждают врачи, ничего не угрожает... На сегодняшний день мы четко понимаем: Геннадий Адольфович вернется, и будет в абсолютно нормальном состоянии работать... Ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета", - сообщил Терехов.

Он акцентирует, что городские власти сегодня не рассматривают вариант неприезда Кернеса к сессии городского совета. А если даже ему понадобится несколько месяцев для реабилитации, катастрофы в этом не будет.

"Город уже два месяца живет в отсутствии Кернеса. Он создал крепкую систему управления городом, которая за время его отсутствия не дала ни одного сбоя, позволила его команде выиграть выборы.. У нас есть планы, что мы будем делать дальше. Сегодня надо всем успокоиться. А Кернес появится в Харькове и будет руководить городом так же, как руководил до сегодняшнего дня. Ничего не изменится", - уточнил Терехов.

Источник:   Страна
 Тэги:  кернес, выборы, харьков, мэр, здоровье, заявление
 
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