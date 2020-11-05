Главная Новости Власть Больничный разрешили закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав
05.11.2020  15:25   

Больничный разрешили закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав

Семейный врач теперь может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.


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Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.

Главный санитарный врач призывает воздержаться от булинга работников. По его словам, можно спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:

  • прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы.
  • получил отрицательный ПЦР-тест.
Источник:   РБК
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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