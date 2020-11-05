05.11.2020 15:25

Больничный разрешили закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав

Семейный врач теперь может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.



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Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.

Главный санитарный врач призывает воздержаться от булинга работников. По его словам, можно спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу.

Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если: