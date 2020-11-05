Больничный разрешили закрыть и без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, - Минздрав

Семейный врач теперь может закрыть больничный, оценив общее состояние пациента и длительность заболевания.
Об этом рассказал санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
По его словам, есть случаи, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия врачом им больничного. Они еще и требуют отрицательный ПЦР-тест. Ляшко говорит, что это противоречит законодательству.
Главный санитарный врач призывает воздержаться от булинга работников. По его словам, можно спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу.
Семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших, если:
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