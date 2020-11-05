05.11.2020 13:28

6 ноября Зеленский будет в Харькове транзитом: программа (Newsroom)

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом, в то же время его оппонент Порошенко запланировал встречи с харьковскими однопартийцами по ПЕС.



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Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк. В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.

Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.

Ранее сообщалось, что 6 ноября Харьков посетит бывший президент Украины Петр Порошенко. Его визит пройдет без публичных активностей. Порошенко планирует встретиться с однопартийцами, которые на прошедших выборах показали неожиданный результат.